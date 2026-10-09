Счет в кафе обернулся кровавым конфликтом: мужчину увезли после ссоры в Алматы
По данным ведомства, конфликт разгорелся в заведении по улице Кудерина, где за одним столом отдыхала компания из троих мужчин.
Когда пришло время рассчитываться, клиенты предложили перевести деньги безналичным путем и попросили у официанта номер его банковской карты.
"Однако ситуация приняла неожиданный оборот: возникло подозрение в попытке похитить деньги с его счета. Между участниками вспыхнул конфликт. В разгар ссоры один из мужчин нанес себе порезы на левой руке", – сообщили в ведомстве.
На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь и полицейский патруль.
Прибывшие медики оказали окровавленному мужчине необходимую помощь, а остальных участников ночного инцидента доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка", – добавили в полиции.
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