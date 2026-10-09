Счет в кафе обернулся кровавым конфликтом: мужчину увезли после ссоры в Алматы

В одном из кафе Жетысуского района Алматы обычный ужин закончился кровавой драмой и визитом экстренных служб. Об этом 9 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, конфликт разгорелся в заведении по улице Кудерина, где за одним столом отдыхала компания из троих мужчин.

Когда пришло время рассчитываться, клиенты предложили перевести деньги безналичным путем и попросили у официанта номер его банковской карты.

"Однако ситуация приняла неожиданный оборот: возникло подозрение в попытке похитить деньги с его счета. Между участниками вспыхнул конфликт. В разгар ссоры один из мужчин нанес себе порезы на левой руке", – сообщили в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно вызвали скорую помощь и полицейский патруль.

Прибывшие медики оказали окровавленному мужчине необходимую помощь, а остальных участников ночного инцидента доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям каждого участника будет дана правовая оценка", – добавили в полиции.

Ране сообщалось, что квартира в центре Алматы оказалась с неожиданным "назначением". Что же в ней обнаружили полицейские, можете узнать здесь.