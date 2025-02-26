Алматинцы сравнили стройку нового дома с землетрясением

Из-за начавшегося строительства нового объекта, ежедневно дома в спальном районе Алматы трясет, как при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Со слов жителей частного сектора, они опасаются, что их дома могут рухнуть из-за постоянных вибраций. На соседнем участке затеяли грандиозную стройку, передает "КТК".

По словам предпринимателя, совсем скоро там появится новая высотка с жилыми, коммерческими и административными помещениями. Но в управлении градостроительного контроля заявили, что подобного разрешения не давали. И в ближайшее время на объект нагрянут инспекторы с проверкой.

"По результатам проверки будут приняты административные меры и выдано предписание на приостановление строительно-монтажных работ и устранение допущенных нарушений", – сказал главный специалист управления градостроительного контроля города Алматы Дархан Тайсаринов.

Чиновники обещают остановить стройку, но до устранения нарушений. Местных жителей это не устраивает. Они не желают соседства с новой высоткой.

Также в городе Алматы опровергли слухи о бесплатных проездных ONAY.