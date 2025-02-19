#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
503.61
524.96
5.58
Происшествия

В Астане произошел пожар в детском театре: пострадали три человека

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 19:29 Фото: Zakon.kz
В Астане 19 февраля произошел пожар в здании детского театра, в результате которого были спасены три человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в подземных помещениях двухэтажного здания на улице Жакыпа Омарова, где расположены мастерская и склад с реквизитом.

Спасатели оперативно эвакуировали пострадавших, которые получили отравление продуктами горения, и передали их медикам.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. 

Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматы утром 19 февраля загорелся склад около озера Сайран. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Павлодаре мужчина спланировал и заказал убийство бывшей жены
Происшествия
18:19, Сегодня
В Павлодаре мужчина спланировал и заказал убийство бывшей жены
Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной
Происшествия
16:55, Сегодня
Автобус насмерть сбил 10-летнюю девочку на территории школы под Астаной
Подростка похитили в Алматинской области и требовали 5 млн тенге
Происшествия
12:18, Сегодня
Подростка похитили в Алматинской области и требовали 5 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: