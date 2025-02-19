В Астане произошел пожар в детском театре: пострадали три человека

Фото: Zakon.kz

В Астане 19 февраля произошел пожар в здании детского театра, в результате которого были спасены три человека, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в подземных помещениях двухэтажного здания на улице Жакыпа Омарова, где расположены мастерская и склад с реквизитом. Спасатели оперативно эвакуировали пострадавших, которые получили отравление продуктами горения, и передали их медикам. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Ранее сообщалось о другом пожаре. В Алматы утром 19 февраля загорелся склад около озера Сайран.

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