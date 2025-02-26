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Происшествия

Назад в 90-е: в центре Шымкента похитили людей

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:46 Фото: Zakon.kz
В центре Шымкента произошло похищение, которое стало предметом обсуждения в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.

Очевидцы стали свидетелями дерзкого нападения, когда группа мужчин атаковала молодого человека, жестоко избила его и насильно затолкнула в багажник автомобиля. Второго пострадавшего также принудительно усадили в салон машины, после чего похитители скрылись в неизвестном направлении.

Видеозапись была опубликована блогером Даулетом Мукаевым. Кадры с места событий молниеносно разлетелись по социальным сетям, вызвав бурную реакцию общественности.

"Похищение человека в центре города – это немыслимо! Неужели кошмарные 90-е снова настигли нас? Такие преступники должны ответить по всей строгости закона", – написал он в своем Instagram.

По информации полиции, все участники дерзкого похищения были установлены, а транспортное средство, использованное преступниками, найдено.

"В сети распространилось видео инцидента, связанного с противоправными действиями в отношении гражданина. Сотрудниками полиции личности всех участников установлены, транспортное средство найдено. Двое подозреваемых задержаны и взяты под стражу. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в департаменте полиции города Шымкента.

Иинцидент серьезно напугал жителей мегаполиса. Это уже не первый случай дерзкого похищения в феврале 2025 года.

Недавно в Алматинской области был похищен подросток, за которого преступники требовали выкуп в размере 5 миллионов тенге. К счастью, злоумышленников оперативно задержали, а пострадавшего вернули домой.

Карина Адильбекова
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