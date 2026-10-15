"Потрогал ее за интимные места": жуткий инцидент попал на видео в Астане

В Астане правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, связанного с неподобающим поведением неизвестного мужчины на улице. Новый факт домогательств попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Кадры с камер наружного наблюдения изначально появились в соцсетях.

"Мужчина какое-то время шел за астанчанкой, а потом потрогал ее за интимные места и скрылся", – говорится в сообщении Telegram-канала Qumash.

В Департаменте полиции города Астаны подтвердили факт обращения потерпевшей и рассказали о принятых мерах.

"В полицию поступило заявление от жительницы столицы о противоправных действиях со стороны незнакомого мужчины. Факт зарегистрирован, сотрудниками полиции установлен мужчина, который, по предварительным данным, преследовал девушку на улице и при входе в здание совершил в отношении нее действия непристойного характер", – прокомментировали 15 октября 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка. По ее результатам нарушитель будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее тренера по ММА арестовали по делу о домогательствах на юге Казахстана.