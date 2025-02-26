#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
501.28
526.19
5.86
Происшествия

Бизнесмен из Костаная пытался откупиться от госаудиторов двумя миллионами тенге

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 01:24 Фото: Zakon.kz
В Костанае вынесли приговор двум горожанам, которых обвиняли посредничества во взяточничестве и покушения на дачу взятки государственным аудиторам, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривали в костанайском суде № 2.

"С августа по октябрь 2024 года Департамент внутреннего государственного аудита Костанайской области выявил нарушения при проведении госзакупок в ТОО "А." на 38,77 млн тенге. Гражданин М., действуя в интересах предприятия, предложил 2 млн тенге должностным лицам за отзыв исков и непривлечение к ответственности", – рассказали в пресс-службе суда.

Взятку госаудиторы должны были получить через посредника, которым выступил гражданин Б. Его и задержали сотрудники Антикоррупционной службы при передаче денег.

Подсудимые вину признали, в виду чего, дело было рассмотрено в сокращенном порядке. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие несовершеннолетних детей, а также раскаяние и содействие следствию.

В итоге подсудимых приговорили к лишению свободы:

  • Б. сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности;
  • М. сроком на 2 года 7 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также обоим подсудимым пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Антикоррупционной службе рассказали о том, что внедряют новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Виновного в смерти девушки нашли в Костанае спустя 21 год
Происшествия
01:51, 27 февраля 2025
Виновного в смерти девушки нашли в Костанае спустя 21 год
Генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области
Происшествия
23:34, 26 февраля 2025
Генетическая экспертиза помогла раскрыть убийство восьмилетней давности в Акмолинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: