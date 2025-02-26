Бизнесмен из Костаная пытался откупиться от госаудиторов двумя миллионами тенге

В Костанае вынесли приговор двум горожанам, которых обвиняли посредничества во взяточничестве и покушения на дачу взятки государственным аудиторам, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривали в костанайском суде № 2.

"С августа по октябрь 2024 года Департамент внутреннего государственного аудита Костанайской области выявил нарушения при проведении госзакупок в ТОО "А." на 38,77 млн тенге. Гражданин М., действуя в интересах предприятия, предложил 2 млн тенге должностным лицам за отзыв исков и непривлечение к ответственности", – рассказали в пресс-службе суда.

Взятку госаудиторы должны были получить через посредника, которым выступил гражданин Б. Его и задержали сотрудники Антикоррупционной службы при передаче денег.

Подсудимые вину признали, в виду чего, дело было рассмотрено в сокращенном порядке. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие несовершеннолетних детей, а также раскаяние и содействие следствию.

В итоге подсудимых приговорили к лишению свободы:

Б. сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности;

М. сроком на 2 года 7 месяцев 15 дней с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также обоим подсудимым пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Антикоррупционной службе рассказали о том, что внедряют новый инструмент для оперативного сообщения о фактах коррупции в Казахстане.