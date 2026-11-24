В Костанае вынесли приговор по делу о гибели рабочего в траншее. Обвиняемый получил два года ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Костанайского областного суда, уголовное дело в отношении М. рассмотрели в суде №2 города Костаная. Его обвиняли в нарушении правил охраны труда и техники безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 156 УК РК).

Суд установил, что в августе 2026 года подсудимый допустил потерпевшего К. к работам внутри трехметровой траншеи без трудового договора.

"В связи с отсутствием надлежащего крепления стенок траншеи, безопасных откосов и иных предусмотренных мер защиты, произошло обрушение грунта со стенки траншеи, который обрушился непосредственно на находившегося внутри траншеи К. В результате обрушения грунта К. получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении суда.

Во время судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимому два года и шесть месяцев ограничения свободы. Сам подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

В итоге М. приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, на полтора года ему запретили занимать руководящие должности, связанные с контролем и обеспечением безопасности на производстве.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Между тем в Великобритании расследуют гибель рабочего, который украшал рождественскую елку в крупном торговом центре Лондона. Мужчина получил удар током и скончался в больнице.

