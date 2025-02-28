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Происшествия

Суд над бандой риeлторов продолжается в Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 06:06 Фото: Zakon.kz
27 февраля в городе Алматы начались прения сторон по резонансному делу "черных риелторов", сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых 22 человека, включая врачей-психиатров, нотариусов и бывших сотрудников правоохранительных органов, передает "24kz". Их обвиняют в создании организованной преступной группы, которая действовала с 2017 по 2023 годы. Группа "черных риэлторов" практиковала:

  • похищения;
  • убийства;
  • насилие над психически больными и престарелыми людьми.

Все это делалось для того, чтобы потом присвоить их недвижимость. Прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к лишению свободы от восьми до 20 лет.

Следствие оценивает общую стоимость причиненного материального ущерба в 668 млн тенге.

"Органами досудебного расследования предъявлено 37 эпизодов, также реализация 29 квартир, покушение на мошенничество в отношении двух квартир, принадлежащим умершим лицам, а также лицам, страдающим психическими заболеваниями", – зачитал государственный обвинитель Нурасхан Мырзалы.

А в Костанае также продолжается судебный процесс над двумя сестрами, избившими фельдшера скорой помощи.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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