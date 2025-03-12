Банду риелторов и врачей осудили в Алматы

11 марта в городе Алматы завершилось судебное разбирательство по делу криминальных риелторов, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", на скамью подсудимых попали 22 человека. Они попросили не показывать свои лица и лица своих адвокатов. В их числе:

судмедэксперт;

три психиатра;

несколько нотариусов;

несколько риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.

По данным материалов дела, банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже городской акимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость.

Всего удалось доказать 37 эпизодов. Как выяснили следователи, руководили ОПГ Аширали Болтабоев, Ауелхан Сатаев и пенсионерка Ирина Гапарова. Последняя получила максимальный срок –18 лет лишения свободы.

Гражданина Узбекистана Аширали Болтабоева приговорили к 17 годам, его подельнику Ауехану Сатаеву дали 16. За решетку также отправили трех врачей. Среди них – две бывших заведующих отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет. Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины – по шесть лет, и мужчина – семь.

У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности:

медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения;

нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие;

рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей.

Все подследственные до последнего отрицали свою вину. В законную силу приговор еще не вступил.

Также в Алматы полиция закрыла два call-центра мошенников, управляемых иностранцем.