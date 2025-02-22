#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
502.47
525.83
5.68
Происшествия

Блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге

арест блогера из Костанайской области показали на видео полицейские, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 12:32 Фото: pixabay
В Карабалыке задержан блогер-вымогатель. Он признан подозреваемым по уголовному делу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий при координации прокуратуры блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

По факту вымогательства начато досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее в КГД высказались о списке "блогеров-должников".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Жестокое обращение продавца с кошкой в Алматы попало на видео
Происшествия
12:27, Сегодня
Жестокое обращение продавца с кошкой в Алматы попало на видео
Марихуану в доме хранил житель области Абай
Происшествия
11:29, Сегодня
Марихуану в доме хранил житель области Абай
Прохожих напугал мужчина, пристававший к детям в Актау
Происшествия
09:25, Сегодня
Прохожих напугал мужчина, пристававший к детям в Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: