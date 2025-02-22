Блогера из Костанайской области подозревают в вымогательстве 15 миллионов тенге

В Карабалыке задержан блогер-вымогатель. Он признан подозреваемым по уголовному делу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий при координации прокуратуры блогер задержан с поличным сотрудниками отдела полиции Карабалыкского района. В ходе обыска у него изъяты 15 млн тенге", – рассказали в ведомстве.

По факту вымогательства начато досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее в КГД высказались о списке "блогеров-должников".