В Сатпаеве детям потребовалась помощь спасателей

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28 февраля в одном из жилых домов города Сатпаева по улице Шаталюка дети осталась одни в доме из-за захлопнувшейся двери, когда мама вышла на улицу. Не сумев открыть дверь, мать обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. "Установив автолестницу на балкон пятого этажа, проникли в квартиру и открыли дверь изнутри. Дети 2021 и 2023 годов рождения благополучно переданы матери". Пресс-служба МЧС РК Отмечается, что помощь медиков не потребовалась. Ранее сообщалось, что спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане.

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