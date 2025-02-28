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Происшествия

В Сатпаеве детям потребовалась помощь спасателей

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:55 Фото: скриншот видео
28 февраля в одном из жилых домов города Сатпаева по улице Шаталюка дети осталась одни в доме из-за захлопнувшейся двери, когда мама вышла на улицу. Не сумев открыть дверь, мать обратилась за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

"Установив автолестницу на балкон пятого этажа, проникли в квартиру и открыли дверь изнутри. Дети 2021 и 2023 годов рождения благополучно переданы матери". Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что помощь медиков не потребовалась.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли двум детям, попавшим в беду в Жезказгане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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