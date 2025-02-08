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Происшествия

Иностранцы застряли на трассе Самара – Шымкент

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 11:31 Фото: скриншот видео
Ночью 8 февраля на 850 км автодороги Самара – Шымкент вблизи города Хромтау Актюбинской области три легковые и одна грузовая автомашины с пассажирами застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

В салонах автомашин находились 14 человек, в том числе два гражданина Узбекистана.

"Спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК, прибыв на место происшествия, на вахтовке отбуксировали на очищенный участок дороги транспортные средства и эвакуировали в кемпинг г. Хромтау 14 человек". Пресс-служба МЧС РК

В медицинской помощи никто не нуждался.

МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта.

Ранее спасатели помогли пенсионерке в Акмолинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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