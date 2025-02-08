Иностранцы застряли на трассе Самара – Шымкент

Фото: скриншот видео

Ночью 8 февраля на 850 км автодороги Самара – Шымкент вблизи города Хромтау Актюбинской области три легковые и одна грузовая автомашины с пассажирами застряли в снежном заносе и не смогли продолжить движение, сообщает Zakon.kz.

В салонах автомашин находились 14 человек, в том числе два гражданина Узбекистана. "Спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК, прибыв на место происшествия, на вахтовке отбуксировали на очищенный участок дороги транспортные средства и эвакуировали в кемпинг г. Хромтау 14 человек". Пресс-служба МЧС РК В медицинской помощи никто не нуждался. МЧС рекомендует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта. Ранее спасатели помогли пенсионерке в Акмолинской области.

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