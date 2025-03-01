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Происшествия

Крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее

пожар в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 20:04 Фото: скриншот видео
1 марта в Семее вспыхнул пожар на одном из зерновых складов расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на месте спасатели работают по повышенному рангу.


"Пожар локализован. По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании происходит загорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника. Проводится разборка и проливка", – рассказали в министерстве.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Астане тушили пожар на территории ТРЦ Сарыарка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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