Крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее
Фото: скриншот видео
1 марта в Семее вспыхнул пожар на одном из зерновых складов расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, на месте спасатели работают по повышенному рангу.
"Пожар локализован. По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании происходит загорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника. Проводится разборка и проливка", – рассказали в министерстве.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Астане тушили пожар на территории ТРЦ Сарыарка.
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