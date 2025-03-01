Крупный пожар полыхнул на одном из зерновых складов в Семее

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1 марта в Семее вспыхнул пожар на одном из зерновых складов расположенных по улице А. Чехова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, на месте спасатели работают по повышенному рангу.

"Пожар локализован. По уточненной информации на территории зерноперерабатывающей компании происходит загорание кровли склада со жмыхом семян подсолнечника. Проводится разборка и проливка", – рассказали в министерстве. О жертвах и пострадавших не сообщается. Ранее сообщалось, что в Астане тушили пожар на территории ТРЦ Сарыарка.

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