В Караганде полыхнул пожар, охвативший около 300 квадратных метров здания около школы

Крупный пожар разгорелся в двухэтажном здании в Караганде по улице Язева, вблизи общеобразовательной школы №16, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ДЧС региона, огонь охватил крышу недействующего здания.

"По прибытии первых пожарных расчетов было установлено, что горят деревянные конструкции кровли. Огонь распространился на площади 290 кв. м. Благодаря оперативным действиям подразделений противопожарной службы пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Распространения огня на соседние постройки удалось избежать", – говорится в сообщении.

Как уточняется, жертв и пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

В соцсетях пишут, что буквально 20 июля прокуратура через суд вернула государству двухэтажную пристройку к школе №16 в Караганде. Суд признал недействительными сделки купли-продажи здания и земельного участка площадью более 1 га. Однако владелец собственности был против такой ситуации.

Ранее сообщалось, что крупный пожар разгорелся в одном из ресторанов в Алматы.