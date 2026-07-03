Тройное ДТП с перевертышем произошло в Алматы: водитель выехал на красный

В Алматы в ночь на 4 июля 2026 года на пересечении проспектов Абая и Сейфуллина произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием перевернувшегося автомобиля, передает Zakon.kz.

По предварительным данным, автомобиль Kia Seltos, двигавшийся по проспекту Сейфуллина в южном направлении, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по проспекту Абая в восточном направлении на разрешающий зеленый сигнал двигались автомобиль такси BYD и Toyota Camry.

В результате Kia Seltos поочередно столкнулся с обоими автомобилями, после чего потерял управление, вылетел с траектории движения и перевернулся, оказавшись на крыше.

После аварии проезжавшие мимо водители помогли водителю Kia выбраться из салона. Заметив дым, идущий из-под капота, очевидцы открыли его, отсоединили аккумулятор и обесточили автомобиль, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Прибывшие на место медики оказали водителю Kia первую помощь. Несмотря на полученные травмы, от госпитализации он отказался.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель Kia Seltos.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.





Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматы на улице Саина произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек.