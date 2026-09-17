Брал по миллиону за воздух: афериста с льготными кредитами отправили за решетку в Астане

В Астане осудили мужчину, который обещал гражданам помочь получить льготные кредиты на сумму до 100 млн тенге по программе фонда "Даму", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, мошенник вводил людей в заблуждение и заключал с ними фиктивные договоры на оказание консалтинговых услуг. За свои услуги мужчина получил от каждого потерпевшего по 1 млн тенге.

Всего он обманул четырех человек, причинив им материальный ущерб на 4 млн тенге.

Прокурор полностью доказал вину подсудимого. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

"Призываем граждан быть бдительными и обращаться только в уполномоченные организации. Там напомнили, что предложения помочь получить кредит за денежное вознаграждение, особенно через посредников, могут быть признаком мошенничества". Прокуратура Астаны

Ранее с аналогичным заявлением выступали в Минтруда Казахстана. В ведомстве настоятельно рекомендуют не соглашаться на оформление фиктивных трудовых отношений или предоставление недостоверных сведений ради получения выплаты.