Брал по миллиону за воздух: афериста с льготными кредитами отправили за решетку в Астане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане осудили мужчину, который обещал гражданам помочь получить льготные кредиты на сумму до 100 млн тенге по программе фонда "Даму", сообщает Zakon.kz.
Согласно данным следствия, мошенник вводил людей в заблуждение и заключал с ними фиктивные договоры на оказание консалтинговых услуг. За свои услуги мужчина получил от каждого потерпевшего по 1 млн тенге.
Всего он обманул четырех человек, причинив им материальный ущерб на 4 млн тенге.
Прокурор полностью доказал вину подсудимого. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.
Приговор вступил в законную силу.
"Призываем граждан быть бдительными и обращаться только в уполномоченные организации. Там напомнили, что предложения помочь получить кредит за денежное вознаграждение, особенно через посредников, могут быть признаком мошенничества".Прокуратура Астаны
Ранее с аналогичным заявлением выступали в Минтруда Казахстана. В ведомстве настоятельно рекомендуют не соглашаться на оформление фиктивных трудовых отношений или предоставление недостоверных сведений ради получения выплаты.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript