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События

Брал по миллиону за воздух: афериста с льготными кредитами отправили за решетку в Астане

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 16:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане осудили мужчину, который обещал гражданам помочь получить льготные кредиты на сумму до 100 млн тенге по программе фонда "Даму", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, мошенник вводил людей в заблуждение и заключал с ними фиктивные договоры на оказание консалтинговых услуг. За свои услуги мужчина получил от каждого потерпевшего по 1 млн тенге.

Всего он обманул четырех человек, причинив им материальный ущерб на 4 млн тенге.

Прокурор полностью доказал вину подсудимого. Суд приговорил его к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

"Призываем граждан быть бдительными и обращаться только в уполномоченные организации. Там напомнили, что предложения помочь получить кредит за денежное вознаграждение, особенно через посредников, могут быть признаком мошенничества".Прокуратура Астаны

Ранее с аналогичным заявлением выступали в Минтруда Казахстана. В ведомстве настоятельно рекомендуют не соглашаться на оформление фиктивных трудовых отношений или предоставление недостоверных сведений ради получения выплаты.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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