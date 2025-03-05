Жалобы в соцсетях работают эффективнее, чем официальные каналы госорганов, заявила депутат

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская 5 марта 2025 года заявила, что жалобы казахстанцев в социальных сетях решают проблемы эффективнее, чем официальные обращения в государственные органы, передает корреспонденты Zakon.kz.

Она напомнила, что с 2019 года в Казахстане реализуется концепция "Слышащего государства". Для повышения эффективности работы с обращениями граждан даже был запущен единый ресурс e-otinish. Однако, как показывает практика, для того, чтобы государственные органы обратили внимание на проблемы заявителей, надо поднимать волну негатива в социальных сетях.

"Тогда государственные органы не только слышат, но и готовы решать проблемы. В результате сегодня социальные сети замещают официальные каналы обращений граждан и становятся чуть ли не единственной возможностью достучаться до небес", – заявила Юлия Кучинская.

Она констатировала, что на протяжении двух лет к депутатам приходят обращения граждан и, как показывает практика, большую часть проблем можно было решить на местах, не заставляя писать письма в вышестоящие инстанции. При этом чаще всего письма спускаются к тому, на кого поступила жалоба.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, только за январь текущего года в адрес государственных органов поступило свыше 400 тыс. обращений. Четверть из них были перенаправлены в другие структуры.

Лидеры по перенаправлению обращений граждан:

аппарат правительства – 99,8%,

Генеральная прокуратура – 71%,

Агентство по противодействию коррупции – 67%.

Министерства просвещения, здравоохранения перенаправляют практически каждое второе обращение в нижестоящие инстанции.

"Заявители отмечают, что их многочисленные попытки попасть на прием в Генеральную прокуратуру, к министрам превращаются в целый квест с препятствиями. Приемы отменяются, откладываются, переносятся и в итоге к заявителю выходит эксперт, у которого нет полномочий решить проблему", – рассказала Юлия Кучинская.

Она считает, что подобная практика девальвирует официальные каналы обращений граждан, снижает уровень доверия к государственным органам и повышает уровень социальной напряженности в обществе. Депутат попросила правительство, Генпрокуратуру и Верховный суд взять на особый контроль работу с обращениями граждан и минимизировать факты перенаправления обращений в нижестоящие инстанции.

Ранее сообщалось, что в Актобе после жалоб местных жителей снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления.