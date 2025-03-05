#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
499.74
525.23
5.6
Общество

Жалобы в соцсетях работают эффективнее, чем официальные каналы госорганов, заявила депутат

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 17:57 Фото: Facebook/Юлия Кучинская
Депутат Мажилиса Юлия Кучинская 5 марта 2025 года заявила, что жалобы казахстанцев в социальных сетях решают проблемы эффективнее, чем официальные обращения в государственные органы, передает корреспонденты Zakon.kz.

Она напомнила, что с 2019 года в Казахстане реализуется концепция "Слышащего государства". Для повышения эффективности работы с обращениями граждан даже был запущен единый ресурс e-otinish. Однако, как показывает практика, для того, чтобы государственные органы обратили внимание на проблемы заявителей, надо поднимать волну негатива в социальных сетях.

"Тогда государственные органы не только слышат, но и готовы решать проблемы. В результате сегодня социальные сети замещают официальные каналы обращений граждан и становятся чуть ли не единственной возможностью достучаться до небес", – заявила Юлия Кучинская.

Она констатировала, что на протяжении двух лет к депутатам приходят обращения граждан и, как показывает практика, большую часть проблем можно было решить на местах, не заставляя писать письма в вышестоящие инстанции. При этом чаще всего письма спускаются к тому, на кого поступила жалоба.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам, только за январь текущего года в адрес государственных органов поступило свыше 400 тыс. обращений. Четверть из них были перенаправлены в другие структуры.

Лидеры по перенаправлению обращений граждан:

  • аппарат правительства – 99,8%,
  • Генеральная прокуратура – 71%,
  • Агентство по противодействию коррупции – 67%.

Министерства просвещения, здравоохранения перенаправляют практически каждое второе обращение в нижестоящие инстанции.

"Заявители отмечают, что их многочисленные попытки попасть на прием в Генеральную прокуратуру, к министрам превращаются в целый квест с препятствиями. Приемы отменяются, откладываются, переносятся и в итоге к заявителю выходит эксперт, у которого нет полномочий решить проблему", – рассказала Юлия Кучинская.

Она считает, что подобная практика девальвирует официальные каналы обращений граждан, снижает уровень доверия к государственным органам и повышает уровень социальной напряженности в обществе. Депутат попросила правительство, Генпрокуратуру и Верховный суд взять на особый контроль работу с обращениями граждан и минимизировать факты перенаправления обращений в нижестоящие инстанции.

Ранее сообщалось, что в Актобе после жалоб местных жителей снесли кафе, в котором постоянно происходили преступления.

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
В Астане хозяйку дома, сдавшую комнаты, осудили за смерть людей при пожаре
Общество
18:20, Сегодня
В Астане хозяйку дома, сдавшую комнаты, осудили за смерть людей при пожаре
Какой будет погода в Казахстане 6 марта
Общество
18:00, Сегодня
Какой будет погода в Казахстане 6 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: