#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496.71
531.33
5.55
Происшествия

Подтоплены дворы 30 жилых домов: что произошло в Узынагаше

Подтоплены дворы 30 жилых домов: что произошло в Узынагаше, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 10:26 Фото: Instagram/almobl_akimat
Оперативные действия местных исполнительных органов по устранению прорыва укрепления полей фильтрации в Жамбылском районе. Об этом 6 марта 2025 года заявили в акимате Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, сегодня около 08:25 в селе Узынагаш зафиксирован прорыв укрепления полей фильтрации.

"В результате подтоплена придомовая территория 30 жилых домов. Оперативный штаб на месте. На месте происшествия незамедлительно прибыли заместитель акима района Акниет Туматаев, руководитель отдела ЖКХ Кайсар Абсейтов, сотрудники ЧС и представители Узынагашского сельского округа. В настоящее время заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев и начальник областного ДЧС направляются к месту".Пресс-служба акимата Алматинской области

Власти отметили, что для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов.

"В ликвидации последствий задействованы 5 единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов. Все необходимые меры принимаются".Пресс-служба акимата Алматинской области

О дальнейших изменениях в ведомстве пообещали сообщить своевременно.

7 февраля 2025 года стало известно, что вынесен приговор виновнику паводков-2024 в одном из районов Актюбинской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
"Декретницы": за махинации с деньгами на 113 казахстанок завели дела
Происшествия
07:10, Сегодня
"Декретницы": за махинации с деньгами на 113 казахстанок завели дела
В Жамбылской области чиновников наказали за плохие дороги
Происшествия
05:10, Сегодня
В Жамбылской области чиновников наказали за плохие дороги
Школьник совершил суицид в Туркестанской области
Происшествия
21:34, 05 марта 2025
Школьник совершил суицид в Туркестанской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: