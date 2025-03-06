Подтоплены дворы 30 жилых домов: что произошло в Узынагаше

Оперативные действия местных исполнительных органов по устранению прорыва укрепления полей фильтрации в Жамбылском районе. Об этом 6 марта 2025 года заявили в акимате Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, сегодня около 08:25 в селе Узынагаш зафиксирован прорыв укрепления полей фильтрации.

"В результате подтоплена придомовая территория 30 жилых домов. Оперативный штаб на месте. На месте происшествия незамедлительно прибыли заместитель акима района Акниет Туматаев, руководитель отдела ЖКХ Кайсар Абсейтов, сотрудники ЧС и представители Узынагашского сельского округа. В настоящее время заместитель акима Алматинской области Асет Масабаев и начальник областного ДЧС направляются к месту". Пресс-служба акимата Алматинской области

Власти отметили, что для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов.

"В ликвидации последствий задействованы 5 единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов. Все необходимые меры принимаются". Пресс-служба акимата Алматинской области

О дальнейших изменениях в ведомстве пообещали сообщить своевременно.

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