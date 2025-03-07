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Происшествия

Напавший на сотрудницу аэропорта мужчина в прошлом году ударил в автобусе девушку

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 16:15 Фото: pexels
Мужчина, который сегодня, 7 марта 2025 года, в алматинском аэропорту взял в заложницы сотрудницу воздушной гавани, уже "отличился" годом ранее. Тогда все соцсети обошло видео, где он нападает на девушку в автобусе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

"Департамент полиции города Алматы подтверждает, что в обоих случаях фигурирует одно и то же лицо", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, после инцидента в автобусе отделом полиции при УП Алмалинского района было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Судом в качестве меры пресечения на период следствия был избран домашний арест.

По завершении досудебного расследования материалы уголовного дела были направлены в суд. В декабре прошлого года суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы.

Ранее мужчина с ножом взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы. Около 11:45 в терминале внутренних рейсов (Т1) он подошел в зону предполетного досмотра. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности попросили его предъявить документы. В ответ он схватил сотрудницу досмотра за волосы и стал угрожать ей ножом.

Обезвредил его один из провожающих. Президент Казахстана отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде.

Фото Константин Вноровский
Константин Вноровский
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