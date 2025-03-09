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Происшествия

Захват заложницы в аэропорту Алматы: в отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 13:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВД прокомментировали инцидент в аэропорту Алматы, где мужчина напал на сотрудницу воздушной гавани и заявил о бомбе в своем рюкзаке, сообщает Zakon.kz.

Подозреваемого в нападении мужчину с санкции суда поместили под стражу на два месяца.

По данному факту возбуждены три уголовных дела:

  • п.4 ч.2 статьи 261 УК РК "Захват заложника" – за это деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
  • ч. 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
  • статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.
"Расследование продолжается. Для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет", – напомнили в МВД.

Вместе с тем по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны.

Особое внимание уделяется:

  • выявлению уязвимых мест;
  • совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз;
  • усилению контроля за пронос запрещенных предметов; совершенствование алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации; повышениея квалификации сотрудников охраны;
  • взаимодействию с правоохранительными органами.

В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

8 марта 2025 года в Алматы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева вручили награду казахстанцу, спасшему сотрудницу аэропорта мегаполиса. 7 марта он обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира.

Андрей Дюсупов
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