Захват заложницы в аэропорту Алматы: в отношении подозреваемого возбудили три уголовных дела
Подозреваемого в нападении мужчину с санкции суда поместили под стражу на два месяца.
По данному факту возбуждены три уголовных дела:
- п.4 ч.2 статьи 261 УК РК "Захват заложника" – за это деяние предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
- ч. 3 статьи 293 УК РК "Хулиганство с применением оружия" – предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет;
- статья 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" – штраф в размере до 5000 МРП либо лишение свободы до 5 лет.
"Расследование продолжается. Для всестороннего изучения ситуации создана следственно-оперативная группа. Жертв и пострадавших нет", – напомнили в МВД.
Вместе с тем по поручению министра внутренних дел Ержана Саденова проводится комплексная проверка системы безопасности аэропортов и вокзалов страны.
Особое внимание уделяется:
- выявлению уязвимых мест;
- совершенствованию мер по предотвращению потенциальных угроз;
- усилению контроля за пронос запрещенных предметов; совершенствование алгоритмов реагирования на чрезвычайные ситуации; повышениея квалификации сотрудников охраны;
- взаимодействию с правоохранительными органами.
В МВД отметили, что ситуация находится под полным контролем, принимаются все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
8 марта 2025 года в Алматы по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева вручили награду казахстанцу, спасшему сотрудницу аэропорта мегаполиса. 7 марта он обезвредил вооруженного ножом преступника, который проник в зону предполетного досмотра международного аэропорта Алматы под видом пассажира.