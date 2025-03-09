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Происшествия

Большой дом и автомобиль уничтожил огонь за считаные минуты в Шымкенте

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, пожарные, пожарный, пожарная служба, огонь, возгорание складских помещений, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 11:32 Фото: Zakon.kz
Три часа потребовалось сотрудникам ДЧС в Шымкенте, чтобы потушить крупный пожар, который случился ранним утром 9 марта 2025 года в одном из частных домов города, сообщает Zakon.kz.

Огонь бушевал на площади в 650 квадратных метров и быстро уничтожил большую часть жилища, а также легковой автомобиль в гараже.

"Пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

5 марта 2025 года пожар, который начался в одной из квартир в Атырау, унес жизнь пожилой женщины. Пенсионерка не смогла выбраться из горящего помещения и погибла из-за отравления угарным газом.

Андрей Дюсупов
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