Большой дом и автомобиль уничтожил огонь за считаные минуты в Шымкенте

Три часа потребовалось сотрудникам ДЧС в Шымкенте, чтобы потушить крупный пожар, который случился ранним утром 9 марта 2025 года в одном из частных домов города, сообщает Zakon.kz.

Огонь бушевал на площади в 650 квадратных метров и быстро уничтожил большую часть жилища, а также легковой автомобиль в гараже.

"Пострадавших нет. Сейчас на месте работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. Причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

5 марта 2025 года пожар, который начался в одной из квартир в Атырау, унес жизнь пожилой женщины. Пенсионерка не смогла выбраться из горящего помещения и погибла из-за отравления угарным газом.