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Происшествия

Лом черного металла на миллионы тенге вывозили контрабандисты из двух регионов Казахстана

черный металл, металл, металлолом, , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 12:05 Фото: pixabay
В МВД рассказали о схемах контрабанды лома черных металлов, которые удалось вычислить в двух областях страны. Преступники успели заработать миллионы тенге на отправке вторчермета в другие государства под видом готовой продукции, сообщает Zakon.kz.

В первом случае в контрабанде подозревают одного из руководителей ТОО из Северо-Казахстанской области. По версии правоохранителей, он организовал отправку черного металла железнодорожным транспортом в сопредельное государство под видом "высоколегированной стали".

"В период запрета данная компания вывезла за пределы страны более полутора тысяч тонн лома на общую сумму свыше 170 млн тенге. В ходе обысков на территории металлобазы обнаружен лом черного металла весом порядка одной тысячи тонн, в том числе семь вагонов, подготовленных к отправке за рубеж", – рассказал представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Аналогичную схему ликвидировали в Мангистауской области, где одна из компаний занималась отправкой черного металла в Прикаспийские страны морским путем.

"Только за 2024 год компания вывезла за пределы страны свыше 400 тонн металла. В ходе оперативно-следственных мероприятий на территории ТОО обнаружен лом черного металла весом более 420 тонн, в том числе два контейнера, подготовленных к отправке в соседнее государство", – рассказал спикер.

В настоящее время МВД совместно с КНБ, АФМ и Генеральной прокуратурой осуществляют комплекс мероприятий по недопущению контрабанды черного и цветного металла, а также принимают соответствующие меры превентивного характера. Работа в данном направлении продолжается.

На текущий момент в Казахстане продолжает действовать запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, введенный с 7 ноября 2023 года. Его продлевали уже несколько раз.

Андрей Дюсупов
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