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Происшествия

Мужчина вырвал из рук астанчанки телефон за полмиллиона тенге и сбежал

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 14:17 Фото: polisia.kz
В Астане мужчина похитил у 22-летней девушки дорогой телефон. Улучив момент, когда горожанка разговаривала по мобильному, злоумышленник подбежал и резко выдернул его из рук жертвы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны рассказали, что стоимость похищенного пострадавшая оценила в более чем 500 тысяч тенге.

"Потерпевшая рассказала, что шла по улице, разговаривая по телефону, как на нее напал некий мужчина, который путем применения насилия открыто похитил Iphone и скрылся в неизвестном направлении", – сообщили в полиции.

Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Его оперативно задержали сотрудники криминальной полиции района Байконыр. Им оказался ранее судимый 37-летний гражданин, который уже признался в содеянном.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Похищенный телефон нашли, в скором времени его вернут законной владелице.

Ранее сообщалось, что хакер украл со счета детской больницы в Жамбылской области 350 миллионов тенге.

Андрей Дюсупов
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