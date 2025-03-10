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Происшествия

На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины: две лыжные трассы закрыты

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, катания на лыжах, сноуборде, горный курорт, катания на Шымбулаке, катания на Чимбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 14:59 Фото: pexels
Две трассы закрыли на горнолыжном курорте Шымбулак после схода лавины, а канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей. Туристов, которые спровоцировали инцидент, сейчас разыскивают, сообщает Zakon.kz.

В администрации курорта прокомментировали ситуацию и пояснили, что три лыжника проигнорировали запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, из-за чего 10 марта на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску.

Ранее с учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, на Шымбулаке провели профилактические спуски снега, осуществив пять взрывов с использованием пролинованной установки "Аваланчер".

"В общей сложности было спущено порядка семи тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 9:17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", – рассказали в администрации Шымбулака.

В 10:02 на пульт Центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование участка. По результатам поисковых мероприятий пострадавших и жертв не обнаружено.

"Все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", – добавили в администрации.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.

Андрей Дюсупов
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