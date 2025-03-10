На Шымбулаке разыскивают туристов, спровоцировавших сход лавины: две лыжные трассы закрыты

Две трассы закрыли на горнолыжном курорте Шымбулак после схода лавины, а канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей. Туристов, которые спровоцировали инцидент, сейчас разыскивают, сообщает Zakon.kz.

В администрации курорта прокомментировали ситуацию и пояснили, что три лыжника проигнорировали запрещающие знаки и ограждения, пересекли сетки и выехали на опасный участок, из-за чего 10 марта на горе Школьник, в районе канатной дороги Комби-2, произошел сход лавины. В настоящее время служба безопасности курорта ведет работу по их установлению и поиску.

Ранее с учетом обильных осадков, выпавших 7 и 9 марта, на Шымбулаке провели профилактические спуски снега, осуществив пять взрывов с использованием пролинованной установки "Аваланчер".

"В общей сложности было спущено порядка семи тысяч кубометров снега на участках Конус, Школьник и Сухой Лог. 10 марта в 9:17 служба лавинной безопасности завершила тестирование устойчивости покрова, после чего было подтверждено открытие канатной дороги Комби-2. Все участки внетрассового катания были ограждены сетками, а также оборудованы предупреждающими и запрещающими знаками: "Лавиноопасно", "Закрыто", "Проезд закрыт", – рассказали в администрации Шымбулака.

В 10:02 на пульт Центра оперативного управления курорта поступило сообщение о сходе лавины с верхней экспозиции горы Школьник. Служба спасения незамедлительно прибыла на место и провела обследование участка. По результатам поисковых мероприятий пострадавших и жертв не обнаружено.

"Все службы курорта находятся в состоянии повышенной готовности для мониторинга ситуации и обеспечения безопасности гостей. Трассы Комби-2 и Левый Талгар закрыты, канатная дорога Комби-2 работает только для пеших гостей", – добавили в администрации.

Ранее в Сеть попали жуткие кадры схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак. Во время движения снега очевидцы были на канатной дороге и снимали происходящее сверху. На склоне в этот момент были люди. Многие из них буквально чудом успели спастись от снежной волны.

В ДЧС Алматы рассказали, что происшествие обошлось без пострадавших и жертв. Лавина сошла 10 марта 2025 года. По предварительным данным, в этом виновны три лыжника, которые катались вне трасс и подрезали снежный склон.