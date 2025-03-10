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Общество

Снегопад парализовал Астану: аэропорт выступил с заявлением

Аэропорт Астаны, аэропорт в Астане, Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, международный аэропорт Астаны, международный аэропорт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 13:29 Фото: Zakon.kz
В связи с неблагоприятными погодными условиями задерживаются авиарейсы, вылетающие и прилетающие в Астану. С таким заявлением выступил Международный аэропорт столицы, сообщает Zakon.kz.

Так, на сегодняшний день из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6. Причина – позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий.

На прилет из 86 рейсов задерживаются 8.

Также отмечено, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

В целях обеспечения безопасности полетов ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействованы 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома.

Пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании:

  • у авиакомпании;
  • на официальном сайте аэропорта;
  • по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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