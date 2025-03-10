Снегопад парализовал Астану: аэропорт выступил с заявлением
Так, на сегодняшний день из 84 запланированных рейсов на вылет задерживаются 6. Причина – позднее прибытие воздушного судна из-за неблагоприятных погодных условий.
На прилет из 86 рейсов задерживаются 8.
Также отмечено, что аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
В целях обеспечения безопасности полетов ведется постоянная очистка перрона и взлетно-посадочной полосы. Задействованы 23 единицы специализированной техники для бесперебойного функционирования аэродрома.
Пассажиры могут уточнить статус рейсов и возможные изменения в расписании:
- у авиакомпании;
- на официальном сайте аэропорта;
- по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702-999.
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