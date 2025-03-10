Астану накрыла сильная метель

Зима категорически отказывается уходить и давать весне дорогу. Так, в Астане который день бушует непогода. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.

"В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2 726 большегрузными рейсами", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны.

Фото: gov.kz

Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

Фото: gov.kz

В приоритете, по словам специалистов, также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112. Пресс-служба акимата Астаны

По данным РГП "Казгидромет":

10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15, днем -5-7° С.

переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15, днем -5-7° С. 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7, днем -1-3° С.

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Впрочем, несмотря на плюсовую температуру в Алматы, там тоже прогнозируют снег уже третий день подряд. К примеру, 9 марта аэропорт столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада.