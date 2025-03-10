Астану накрыла сильная метель
К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.
"В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2 726 большегрузными рейсами", – уточнили в пресс-службе акимата Астаны.
Фото: gov.kz
Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.
Фото: gov.kz
В приоритете, по словам специалистов, также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.
"Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.Пресс-служба акимата Астаны
По данным РГП "Казгидромет":
- 10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13-15, днем -5-7° С.
- 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 9-14, ночью и утром порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5-7, днем -1-3° С.
Материал по теме
Впрочем, несмотря на плюсовую температуру в Алматы, там тоже прогнозируют снег уже третий день подряд. К примеру, 9 марта аэропорт столкнулся с задержками рейсов из-за сильного снегопада.