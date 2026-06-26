Перед покупкой квартиры казахстанцы смогут проверить застройщиков

Перед покупкой квартиры казахстанцы смогут проверить, не числится ли строительная компания в списке нарушителей, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "24.kz", реестр недобросовестных застройщиков начнет работать с 1 июля. Он будет размещен на официальном сайте Казахстанской жилищной компании и будет открыт для всех желающих.

"На сегодняшний день в стране 37 проблемных объектов долевого строительства, которые были построены незаконно. Они принадлежат 27 застройщикам", – говорится в сюжете.

Больше всего их в Актюбинской области – 11 объектов. Еще 5 находятся в Мангистауской области, 4 – в Западно-Казахстанской. В Алматы, Акмолинской, Атырауской и Алматинской областях зарегистрировано по три проблемных объекта.

"Новый реестр должен сделать рынок жилья более прозрачным и помочь покупателям заранее оценить риски при выборе новостройки", – отметили в профильном министерстве.

Также в Казахстане утвердили Правила и основания признания строительного объекта аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.