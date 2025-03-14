Военным пришлось спасать девочку от напавших на нее подростков

В Уральске гвардейцам пришлось спасать несовершеннолетнего ребенка от агрессивных ровесников, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Национальной гвардии МВД РК, во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи.

"Прибежав на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", – сказано в распространенном сообщении.

Гвардейцы бросились на помощь. Двоих агрессивных подростков удалось задержать на месте.

"Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку", – рассказал рядовой Галамат Нурберген.

Мать девочки считает, что, если бы гвардейцев не оказались рядом, последствия для здоровья ее дочери могли быть гораздо серьезнее. Она выразила благодарность от лица своей семьи личному составу воинской части 5517 Национальной гвардии РК.

Задержанные несовершеннолетние переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь.

12 марта 2025 года стало известно, что в Казахстане в рамках борьбы с буллингом в школах пилотно реализуют программу KiVa, а также будет внедряться отечественная антибуллинговая программа "ДОСБОЛLiKe".