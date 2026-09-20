81-летний мужчина погиб в ДТП в Алматы
Фото: Zakon.kz
Смертельное ДТП произошло возле ТЭЦ-2 в Алматы: столкнулись электрический трицикл и мусоровоз. В результате аварии погиб 81-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, транспортные средства двигались навстречу друг другу. За рулем китайского электрического трицикла находился мужчина 1945 года рождения.
Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места происшествия, на затяжном крутом повороте водитель трицикла, предположительно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водитель мусоровоза применил экстренное торможение, однако избежать лобового столкновения не удалось.
От удара трицикл вместе с водителем отбросило на несколько метров. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
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