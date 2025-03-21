Взбесившийся верблюд чуть не затоптал человека в Балхаше

Фото: pixabay

В Казнете 21 марта распространяются кадры, на которых верблюд чуть не затоптал человека во время празднования Наурыза на площади в Балхаше, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что верблюд внезапно начал агрессивно себя вести. Животное, запряженное в повозку, сорвалось в галоп. Погонщик, находившийся поблизости, попытался его остановить, однако верблюд сбил мужчину с ног и едва не наступил на него. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📍БАЛҚАШ 🇰🇿 BALQASH 🏖 БАЛХАШ (@balqash) Этот инцидент прокомментировали в полиции. "По данному инциденту, имевшему место 21 марта 2025 года возле ДК им. М. Хамзина, владелец верблюда, житель города Балхаш, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и нарушение правил благоустройства привлечен к административной ответственности по статье 505 ч.1, ст. 408 ч 1 КРКобАП", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось о другом происшествии. Испуганные слоны затоптали верующих в Индии.

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