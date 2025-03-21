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Происшествия

Взбесившийся верблюд чуть не затоптал человека в Балхаше

верблюд, Балхаш , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 23:12 Фото: pixabay
В Казнете 21 марта распространяются кадры, на которых верблюд чуть не затоптал человека во время празднования Наурыза на площади в Балхаше, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что верблюд внезапно начал агрессивно себя вести. Животное, запряженное в повозку, сорвалось в галоп. Погонщик, находившийся поблизости, попытался его остановить, однако верблюд сбил мужчину с ног и едва не наступил на него.

Этот инцидент прокомментировали в полиции.

"По данному инциденту, имевшему место 21 марта 2025 года возле ДК им. М. Хамзина, владелец верблюда, житель города Балхаш, за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и нарушение правил благоустройства привлечен к административной ответственности по статье 505 ч.1, ст. 408 ч 1 КРКобАП", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Испуганные слоны затоптали верующих в Индии. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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