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Общество

Подростки-вандалы устроили погром в парке Шахтинска

Вандализм, разрисовка стен, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 03:59 Фото: pexels
Нарушителей, которые повредили дверь уличного туалета и исписали стены на территории парка удалось установить благодаря мониторингу социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции (ДП) Карагандинской области, два студента колледжа устроили погром в центральном парке Шахтинска. Они разрисовали стены непристойными граффити и повредили имущество парка.

"В отношении законных представителей несовершеннолетних (2009 и 2011 года рождения) приняты меры в соответствии с действующим законодательством. С подростками и их законными представителями проведена профилактическая работа", – сообщили в ДП.

Правоохранители также разъяснили им последствия подобных действий и ответственность за повреждение общественного имущества. На законных представителей подростков составлены административные протоколы по статье 435 КоАП РК.

А в Астане полицейские нашли несовершеннолетних, которые разрисовывали подземные переходы. Родителей подростков также привлекли к административной ответственности.

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Камила Салкымбаева
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