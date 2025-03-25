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Происшествия

Незаконное сужение русла реки привело к подтоплению села в Алматинской области

река, лед, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 11:37 Фото: pixabay
25 марта 2025 года из-за обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов и подтопила семь дворов и медицинский центр в селе Бесагаш, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области заявили, что по предварительным данным основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.

"Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока. Сейчас поток воды приостановлен, идет работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки", – пояснили в Департаменте.

Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления Отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводят углубление арычной системы выше подтопленных домов.

В работах задействованы порядка 15 человек личного состава, пять единиц техники, две мотопомпы ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, какие регионы Казахстана находятся в красной зоне и рискуют быть подтопленными талыми водами.

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Андрей Дюсупов
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