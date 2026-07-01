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Происшествия

В пригороде Алматы река вышла из берегов, подтопив супермаркет и машины

Подтопление улиц, подтопления улиц, переполненные арыки, затопление улиц, затопленные улицы, лужа, лужи, потоп после дождя, потопы после дождя, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
Разбушевавшаяся после дождя река Аксай вышла из берегов и подтопила супермаркет в пригороде Алматы, сообщает Zakon.kz.

На появившемся в соцсетях видео фундамент двухэтажного здания супермаркета подтоплен, в воде оказались и несколько припаркованных рядом машин. Авто видео говорит, что это произошло недалеко от Алтын орды, около рынка "Барлык".

"1 июля 2026 года около 16:10 час. в связи с выпадением обильных осадков произошел подъем уровня воды в реке Аксай, в результате чего река вышла из русла. Вследствие этого произошло подтопление территории магазина "Тоймарт", расположенного вдоль Ташкентского тракта. В результате происшествия пострадавших нет. По предварительным данным, к подъему уровня воды и ее выходу из русла привели обильные осадки, а также недостаточная пропускная способность (малый объем) водопропускного коллектора. Дополнительным фактором, препятствующим свободному стоку воды, стало скопление мусора в русле реки", – прокомментировали произошедшее в акимате Алматинской области.

Там сообщили также, что для стабилизации ситуации на месте происшествия работают два трактора и один погрузчик. Проводятся работы по очистке русла реки и обеспечению беспрепятственного пропуска воды.

"Справочно: проездной мост и автомобильная дорога находятся на балансе коммунальной собственности г. Алматы. Ситуация взята на контроль местными исполнительными органами. На данный момент продолжаются соответствующие работы по ликвидации подтопления", – добавили в акимате.

Кроме того, 1 июля в Каскеленском ущелье Алматинской области река частично разрушила мост.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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