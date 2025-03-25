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Общество

Как на востоке Казахстана предотвращают паводки

Как на востоке Казахстана предотвращают паводки, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 16:18 Фото: Telegram/qr_tjm
Военнослужащие Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана помогают предотвратить паводок в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 марта 2025 года говорится в информации, опубликованной в Telegram-канале МЧС.

"В районе Алтай... военнослужащие в/ч 68303 МЧС РК очищают от снега труднодоступные участки и расчищают водопропускные сооружения и арыки, чтобы талая вода могла беспрепятственно уходить".

По данным ведомства, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах: городе Алтае, поселке Зубовске и селе Тургусуне – прочищены от снега 3035 м арычных систем, 40 м мостов, 14 водопропускных сооружений. Также военнослужащими заполнено инертным материалом более 200 штук мешкотары.

"В целом работа по защите населения и территории района от паводка продолжается", – заключили в пресс-службе МЧС РК.

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