Электронный формат билетов внедрили в крупных культурных объектах Казахстана
Паломничество, история и технологии – теперь в одном цифровом маршруте, передает телеканал "Хабар". Теперь покупка билетов, регистрация посетителей и весь учет полностью переведены в цифровую систему.
"Это позволило сделать процессы прозрачнее, а вместе с этим выросли и доходы объектов, и туристический поток", – говорится в новостном сюжете.
До конца года в стране планируют масштабно внедрить QR-билеты. В планах – поэтапно распространить цифровые решения и на другие музеи и культурные площадки Казахстана.
Цифровизация культуры стала одним из приоритетов 2026 года, объявленного в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Параллельно развивается и информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, которая уже доступна на восьми языках и помогает знакомить мир с культурным наследием Казахстана.
Спасатели Восточного Казахстана предупредили о начале селеопасного периода. Так, селевую опасность в регионе представляют 13 бассейнов рек, расположенных в районах Алтай, Зайсанском, Катон-Карагайском и Риддере.