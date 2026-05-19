Туризм

Электронный формат билетов внедрили в крупных культурных объектах Казахстана

путешествие по священным местам Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 06:38 Фото: akorda.kz
В Казахстане оцифровали систему учета посетителей и билетирования на священных и историко-культурных объектах страны. Электронный формат уже работает в мавзолеях Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баб, Карахан, Айша-биби и на городище Отырар, сообщает Zakon.kz.

Паломничество, история и технологии – теперь в одном цифровом маршруте, передает телеканал "Хабар". Теперь покупка билетов, регистрация посетителей и весь учет полностью переведены в цифровую систему.

"Это позволило сделать процессы прозрачнее, а вместе с этим выросли и доходы объектов, и туристический поток", – говорится в новостном сюжете.

До конца года в стране планируют масштабно внедрить QR-билеты. В планах – поэтапно распространить цифровые решения и на другие музеи и культурные площадки Казахстана.

Цифровизация культуры стала одним из приоритетов 2026 года, объявленного в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Параллельно развивается и информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, которая уже доступна на восьми языках и помогает знакомить мир с культурным наследием Казахстана.

Спасатели Восточного Казахстана предупредили о начале селеопасного периода. Так, селевую опасность в регионе представляют 13 бассейнов рек, расположенных в районах Алтай, Зайсанском, Катон-Карагайском и Риддере.

Фото Алия Абди
Алия Абди
