Землетрясение почувствовали жители Казахстана и Кыргызстана

28 марта в 03:42 по времени Астаны в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км. на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Алматы, Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.

В Бишкеке магнитуда землетрясения составила 5,5, передает сейсмологический сайт Кыргызстана. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.

Информации о пострадавших и разрушениях в обоих городах на данный момент не поступало.

Казахстанские сейсмологи 26 марта зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана.