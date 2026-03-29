Общество

Жители Актобе выбрасывают трупы животных прямо на мусорки

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 00:16 Фото: Zakon.kz
Жители Актобе начали выбрасывать трупы животных на мусорные площадки в черте города. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Zakon.kz.

Местные власти предупреждают: нарушения выявляют при помощи камер видеонаблюдения и мониторинга соцсетей, пишет издание Аktobetimes.

"Жители даже ленятся донести пакеты с мусором до контейнеров и бросают их, проходя мимо. Дети повторяют за взрослыми. Сейчас районные акиматы совместно с полицией усилили рейдовые мероприятия. Жители дошли до того, что выбрасывают не только крупногабаритный мусор, но и трупы животных, их внутренности, автомобильные покрышки, сломанную мебель", – констатирует пресс-служба.

В акимате напомнили, что в контейнеры следует выбрасывать только бытовые пищевые отходы и мелкий мусор, помещающийся в пакеты.

"Именно за вывоз такого мусора вы оплачиваете услуги мусоровывозящих компаний. Крупногабаритный мусор, сломанную мебель, строительные отходы, а также обрезанные ветки деревьев со двора категорически запрещено оставлять возле контейнеров и на улицах! Крупногабаритный мусор необходимо складировать во дворе или самостоятельно вывозить на полигон, наняв соответствующий транспорт", – сообщает пресс-служба акима города.

Добавим, что проблема складирования мусора в подъездах многоквартирных домов остается одной из самых острых бытовых тем в Казахстане. О том, какие законные меры можно предпринять в отношении недобросовестных соседей, рассказал юрист.

Канат Болысбек
