Побег из суда в Каскелене: появились новые подробности

В Алматинской области продолжаются поиски 30-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании. Стало известно, что он сбежал из автомобиля конвойной службы прямо перед зданием Карасайского районного суда в Каскелене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 апреля телеканал "КТК", подсудимый сумел освободиться от наручников и выбежать из машины до начала заседания. В городе введен специальный план "Сирена". Полицейские прочесывают поля, заброшенные здания и другие труднодоступные места, где может скрываться беглец.

"Это произошло, когда арестованный выходил из машины. Они не успели войти в здание суда", — говорится в сообщении.

Жители города делятся в соцсетях ориентировкой на беглеца и выражают обеспокоенность безопасностью своих детей.

"Я боюсь за своих детей, за их безопасность. Если насильник один раз надругался над жертвой, то он уже не исправится", – говорит местная жительница.

Заключенному грозит до 12 лет тюрьмы за изнасилование и до трех лет — за побег.

Сегодня, 1 апреля 2025 года, по Казнету стали рассылать публикации о побеге следственно-арестованного с территории суда. Отмечалось, что это произошло в Каскелене Алматинской области. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz подтвердили эту информацию.

