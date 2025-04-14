Подозреваемого в изнасиловании поймали спустя две недели после побега из суда в Каскелене

Сотрудники ДП Алматинской области совместно с сотрудниками департамента криминальной полиции МВД в селе Акши задержали подозреваемого, который 1 апреля сбежал с территории Карасайского специализированного межрайонного суда по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

В полиции отметили, что в процессе поисков были мобилизованы все силы полиции и национальной гвардии региона.





"Поиски проводились территориальные подразделения соседних областей. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен маршрут перемещения беглеца, полицейские вышли на его предполагаемое местонахождение. При силовой поддержке бойцов спецподразделения подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", – заявили в ведомстве.

Также уточняется, что дополнительно к основному совершенному преступлению подозреваемому вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании сбежал из суда в Каскелене.