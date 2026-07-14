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Происшествия

Огонь охватил административное здание в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 20:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Алатауском районе Алматы спасатели локализовали пожар в административном здании, который тушили по повышенному рангу вызова, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Пожарные провели разведку здания, проверили наличие людей и вскрыли кровлю для выявления скрытых очагов возгорания.

Работы велись сразу по двум направлениям: специалисты ликвидировали основной очаг пожара и одновременно защищали соседнее здание от возможного распространения огня.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды спасатели организовали забор из доступных открытых источников водоснабжения.

В настоящее время подразделения МЧС пожар потушили. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что авиация и спасатели остановили распространение пожара в горах ВКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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