Огонь охватил административное здание в Алматы

В Алатауском районе Алматы спасатели локализовали пожар в административном здании, который тушили по повышенному рангу вызова, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб. Пожарные провели разведку здания, проверили наличие людей и вскрыли кровлю для выявления скрытых очагов возгорания.

Работы велись сразу по двум направлениям: специалисты ликвидировали основной очаг пожара и одновременно защищали соседнее здание от возможного распространения огня.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды спасатели организовали забор из доступных открытых источников водоснабжения.

В настоящее время подразделения МЧС пожар потушили. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что авиация и спасатели остановили распространение пожара в горах ВКО.