Тело известной модели нашли в машине ее бывшего возлюбленного

Во Франция таможенники во время плановой проверки автомобиля обнаружили в багажном отделении тело 25-летней бразильской модели Ларисы Брито. Главным подозреваемым в убийстве стал ее бывший возлюбленный, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Need To Know, страшную находку сделали во второй половине дня 21 сентября 2026 года на зоне отдыха вдоль автотрассы A8 в районе города Бриньоль. Тело девушки с множественными колото-резаными ранами лежало на заднем сиденье под пластиковыми пакетами.

29-летний водитель машины, гражданин Франции по имени Матье, не смог объяснить происхождение трупа и был задержан на месте.

"Лариса Брито переехала во Францию из Сан-Паулу около трех лет назад, где работала моделью. По словам родственников, девушка встречалась с Матье около пяти месяцев, но рассталась с ним, узнав о его связях с организованной преступностью. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за нарушения ПДД и преступления, связанные с наркотиками", – говорится в сообщении.

После расставания бывший ухажер начал преследовать модель. Из-за этого Брито была вынуждена переехать в другой город и начать новые отношения.

В своем последнем сообщении матери, отправленном 20 сентября, девушка успела написать, что Матье пришел к ней домой, после чего перестала выходить на связь.

Когда мать погибшей попыталась дозвониться до мужчины, тот заявил, что Лариса спит, а затем заблокировал ее номер. Заявление о пропаже девушки родные подали буквально за несколько часов до того, как авто с ее телом остановили таможенники.

"В ходе расследования выяснилось, что квартира модели в Ницце была полностью вычищена. Мать погибшей считает, что бывший сожитель пытался уничтожить все следы и отпечатки пальцев, однако следствие этот факт пока не подтвердило. На не обнародованных записях с камер видеонаблюдения зафиксировано, как Матье выходит из подъезда дома модели с несколькими большими сумками", – отмечается в публикации.

Судебно-медицинская экспертиза тела назначена на 28 сентября. В настоящее время семья убитой модели собирает средства для репатриации ее тела на родину в Бразилию, а французские правоохранительные органы продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что бывший муж и свекор жестоко расправились с популярной моделью из-за денег.