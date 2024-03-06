Протестующие проломили угнанной машиной дверь президентского дворца в Мексике

Группа протестующих в Мексике с требованием расследовать исчезновение 43 студентов проломила угнанным автомобилем дверь президентского дворца и ворвалась внутрь, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно как сломаны двери и окна исторического здания и толпа у входа номер 1 на улице Монеда.

"Студенты сельской педагогической школы им. Рауля Исидро Бургоса в Айотсинапе в эту среду снесли первую дверь Национального дворца в Мехико. Проломив дверь пикапом (федеральной комиссии по энергетике) CFE, они вошли в Национальный дворец", – говорится в сообщении телеканала Milenio TV.

Инцидент произошел во время утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заявил, что, несмотря на насилие, встретится с этим протестующими.

"Мы не хотим конфронтации, скажем родителям: мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, МАКПЧ ОАГ (Межамериканская комиссия по правам человека Организации американских государств), консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане", – заявил политик, комментируя беспорядки.

По данным СМИ, в настоящий момент перед дворцом ситуация спокойная, на месте инцидента находится "достаточное количество" сотрудников сил безопасности.

A group of protesters in Mexico, demanding an investigation into the disappearance of 43 students, broke through the door of the presidential palace with a stolen car and forced their way inside, Milenio TV reported. pic.twitter.com/kQn1JyQOkr — Phyu Lay (@PhyuLay60937915) March 6, 2024

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