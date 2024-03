Протестующие проломили угнанной машиной дверь президентского дворца в Мексике

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно как сломаны двери и окна исторического здания и толпа у входа номер 1 на улице Монеда.

Инцидент произошел во время утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заявил, что, несмотря на насилие, встретится с этим протестующими.

По данным СМИ, в настоящий момент перед дворцом ситуация спокойная, на месте инцидента находится "достаточное количество" сотрудников сил безопасности.

A group of protesters in Mexico, demanding an investigation into the disappearance of 43 students, broke through the door of the presidential palace with a stolen car and forced their way inside, Milenio TV reported. pic.twitter.com/kQn1JyQOkr