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Протестующие проломили угнанной машиной дверь президентского дворца в Мексике

протесты в Мексике, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 22:48 Фото: скриншот видео
Группа протестующих в Мексике с требованием расследовать исчезновение 43 студентов проломила угнанным автомобилем дверь президентского дворца и ворвалась внутрь, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно как сломаны двери и окна исторического здания и толпа у входа номер 1 на улице Монеда.

"Студенты сельской педагогической школы им. Рауля Исидро Бургоса в Айотсинапе в эту среду снесли первую дверь Национального дворца в Мехико. Проломив дверь пикапом (федеральной комиссии по энергетике) CFE, они вошли в Национальный дворец", – говорится в сообщении телеканала Milenio TV.

Инцидент произошел во время утренней пресс-конференции президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который заявил, что, несмотря на насилие, встретится с этим протестующими.

"Мы не хотим конфронтации, скажем родителям: мы преданы своему делу, мы добиваемся больших успехов в расследовании, но происходит то, что ими манипулирует группа, возглавляемая Альваресом Икасой, МАКПЧ ОАГ (Межамериканская комиссия по правам человека Организации американских государств), консервативные группы законников при поддержке иностранных правительств, которые хотят нам навредить в политическом плане", – заявил политик, комментируя беспорядки.

По данным СМИ, в настоящий момент перед дворцом ситуация спокойная, на месте инцидента находится "достаточное количество" сотрудников сил безопасности.

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