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Происшествия

Сбой банкомата "подарил" казахстанцу 600 тысяч тенге, но все закончилось уголовным делом

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 23:25 Фото: Zakon.kz
Житель Уральска воспользовался техническим сбоем банкомата и присвоил себе чужие 600 тысяч тенге, которые не успела зачислить на счет местная жительница. Подозреваемого оперативно задержали полицейские, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 18 сентября 2026 года издание "Мой город", инцидент произошел в одном из городских торговых домов.

По данным пресс-службы Департамента полиции региона, горожанка попыталась внести на карту более 600 тысяч тенге, но из-за технического сбоя банкомат зажевал купюры, и они остались в приемнике.

"Женщина подумала, что операция прошла успешно, и ушла. Заметивший оставленные деньги 45-летний мужчина забрал их себе", – говорится в сообщении.

Полицейские быстро вычислили и задержали подозреваемого. Украденную сумму вернули законной владелице, а в отношении задержанного начали уголовное расследование.

Ранее в Усть-Каменогорске полицейские по горячим следам задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже. Средь бела дня он сорвал с незнакомой женщины золотую цепочку и попытался скрыться.

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Канат Болысбек
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