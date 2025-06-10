Дело экс-дипломата Сакена Мамаша: одна из сторон хочет закрытого суда

Главное судебное разбирательство по делу бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаша проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сакен Мамаш находится под арестом. Сотрудники конвойной службы сопроводили его в зал, он поздоровался с журналистами. Его супруга Карина Мамаш пришла в больших затемненных очках. В суде попросили пока не снимать фото и видео участников процесса.

Прокурор Жангир Садвакасов не возражал против открытого процесса. Представители потерпевшей выступили против открытого суда. Сама Карина Мамаш тоже за закрытый суд, так как не хочет разглашения интимных подробностей семейной жизни.

Подсудимый Сакен Мамаш выступил за открытый суд, но попросил журналистов до конца суда не размещать его фото и видео. Он считает, что в деле скрывать нечего.

Судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Артур Абдыханов удалился в совещательную комнату, чтобы вынести решение об открытости/закрытости суда.

Ранее сообщалось, что дело Сакена Мамаша рассматривается в Межрайонном суде по уголовным делам. Его обвиняют по ч. 2 ст. 110 ("Истязание") Уголовного кодекса РК. 4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену Карину, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. После на это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело.