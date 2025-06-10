#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Общество

Дело экс-дипломата Сакена Мамаша: одна из сторон хочет закрытого суда

Здание суда, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 10:37 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Главное судебное разбирательство по делу бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаша проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сакен Мамаш находится под арестом. Сотрудники конвойной службы сопроводили его в зал, он поздоровался с журналистами. Его супруга Карина Мамаш пришла в больших затемненных очках. В суде попросили пока не снимать фото и видео участников процесса.

Прокурор Жангир Садвакасов не возражал против открытого процесса. Представители потерпевшей выступили против открытого суда. Сама Карина Мамаш тоже за закрытый суд, так как не хочет разглашения интимных подробностей семейной жизни.

Подсудимый Сакен Мамаш выступил за открытый суд, но попросил журналистов до конца суда не размещать его фото и видео. Он считает, что в деле скрывать нечего.

Судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Артур Абдыханов удалился в совещательную комнату, чтобы вынести решение об открытости/закрытости суда.

Ранее сообщалось, что дело Сакена Мамаша рассматривается в Межрайонном суде по уголовным делам. Его обвиняют по ч. 2 ст. 110 ("Истязание") Уголовного кодекса РК. 4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену Карину, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. После на это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте
Общество
11:22, Сегодня
МЧС выявило нарушения почти на каждом втором проверенном объекте
В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения
Общество
11:09, Сегодня
В Казахстане в общественных местах нельзя будет ходить с закрытым лицом, но есть исключения
Минтруда предлагает отменить обязательное уведомление работодателей о проверках
Общество
11:03, Сегодня
Минтруда предлагает отменить обязательное уведомление работодателей о проверках
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: