Опасные увлечения – селфи и зацепинг на рельсах приводят к трагедиям

Все больше молодых людей подвергают свою жизнь смертельному риску ради эффектных кадров или адреналина. В погоне за лайками в соцсетях подростки заходят на железнодорожные пути, выбирая "эффектные" кадры на фоне приближающегося поезда.

Однако они забывают, что локомотив набирает скорость и имеет длинный тормозной путь – до 1 км.

"Железная дорога – это зона повышенного риска. Нахождение вблизи путей требует особой бдительности. Однако многие игнорируют элементарные меры предосторожности, ставя под угрозу свою жизнь. Невнимательность на железной дороге может привести к трагическим последствиям. Поезд не может остановиться мгновенно. Даже если машинист заметит человека, экстренное торможение не всегда спасает. Нередко такие попытки сделать необычное фото заканчиваются трагическим исходом", – говорит заместитель председателя правления КТЖ Талгат Алдыбергенов.

Еще одна опасная тенденция среди молодежи – зацепинг, то есть попытки проехаться снаружи грузового или пассажирского вагона. Подростки цепляются за вагоны, залезают на крыши, не осознавая, что могут сорваться, угодить под колеса или получить удар током высокого напряжения. Контактная сеть в 27 000 вольт не оставляет шансов на выживание. Надо отметить, что в последнее время увеличились случаи зацепинга не только на магистральной сети РК, но и на железных дорогах стран СНГ.

В 2024 году на магистральной железнодорожной сети было зафиксировано 75 наездов на людей, в том числе с летальным исходом – 37 человек, травмировано 38. За первый квартал уже произошло 16 случаев наезда, из которых 10 – травмы, несовместимые с жизнью, в 6 случаях пострадавшие были госпитализированы. Основная категория пострадавших – это люди в возрасте от 15 лет и старше.

Причинами травмирования стали пересечение железнодорожных путей в неустановленных местах, неиспользование пешеходных мостов и переходов, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и хождение по путям в наушниках.

Для предотвращения наездов на людей в 2024 году локомотивными бригадами было применено 649 экстренных торможений, в текущем году – 89, из них наибольшее количество зафиксировано в Алматинском, Карагандинском и Жамбылском регионах.

Не прекращаются нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств на железнодорожных переездах. В прошлом году было допущено 28 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли три человека. В этом году уже произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек.

Фото: оперативная съемка пресс-службы КТЖ

Представители КТЖ совместно с линейной полицией на транспорте провели 277 рейдов, выявив 20 нарушений. Также было организовано 77 собраний в автопредприятиях с охватом 1503 человек.

Дорожной полиции совместно с подразделениями КТЖ необходимо проводить профилактическую работу, направленную на предупреждение ДТП на железнодорожных переездах.

Приближаются летние каникулы и возрастает риск нахождения подростков на объектах железнодорожного транспорта. В связи с этим железнодорожники обращаются к родителям и учебным заведениям с просьбой провести разъяснительную работу с детьми о том, что железная дорога – не место для игр и селфи, а зацепинг – смертельно опасное развлечение.

КТЖ призывает граждан соблюдать правила безопасности на железной дороге и беречь свою жизнь.