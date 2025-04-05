Паводки: в Макинск прибыл вице-министр по ЧС

В связи с осложнением паводковой обстановки в городе Макинск на месте находится вице-министр Министерства по чрезвычайным ситуациям страны Рамиль Камалов, сообщает Zakon.kz.

По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, также на территории Буландынского района находится аким области Марат Ахметжанов. В ликвидации последствий паводков участвует ДЧС области, также привлечены подразделения из Кокшетау, Атбасара и Астаны. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительной группировки из ДЧС Карагандинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В Макинске продолжаются работы по укладке мешкотары с инертным материалом для укрепления дамб и защиты жилых массивов. В ликвидации задействованы порядка 400 человек личного состава и около 100 единиц специальной техники.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Для эффективного пропуска паводковых вод принято решение о вскрытии автодорог. Эта мера позволит снизить гидравлическую нагрузку на населенный пункт и минимизировать риски подтоплений.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

"Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры предпринимаются для обеспечения безопасности населения и снижения последствий стихии", – говорится в сообщении ДЧС региона.

Ночью 5 апреля спасатели приступили к откачке воды с подтопленных территорий в Акмолинской области.