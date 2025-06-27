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События

Карагандинка родила на остановке на глазах у прохожих

карагандинка родила на глазах прохожих, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 19:59 Фото: freepik
В социальных сетях распространилась информация о том, что женщина в Караганде родила на остановке. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Управления здравоохранения региона.

Инцидент медики подтвердили. Несмотря на то, что роды проходили в неблагоприятных условиях, на глазах у прохожих, которые, кстати, и вызвали скорую помощь, и мама, и малыш живы.

Как уточнили врачи, карагандинка стабильна, а вот ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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