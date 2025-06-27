Карагандинка родила на остановке на глазах у прохожих
Фото: freepik
В социальных сетях распространилась информация о том, что женщина в Караганде родила на остановке. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Управления здравоохранения региона.
Инцидент медики подтвердили. Несмотря на то, что роды проходили в неблагоприятных условиях, на глазах у прохожих, которые, кстати, и вызвали скорую помощь, и мама, и малыш живы.
Как уточнили врачи, карагандинка стабильна, а вот ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что алматинские кардиохирурги провели операцию на сердце недоношенному ребенку.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript