Застрявших в грязи и снегу водителей эвакуировали вертолетом в области Жетысу

В Каратальском районе области Жетысу двое жителей выехали на легковом авто с зимовки в сторону города Уштобе, но застряли в непроходимой грязевой массе и снегу. На помощь был направлен вертолет Казавиаспаса с группой спасателей на борту, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, спасателями сначала был обнаружен первый автомобиль. Его успешно отбуксировали на очищенный участок дороги, после чего водитель смог продолжить путь под сопровождением сотрудников ДЧС.

"На обратном пути экипаж вертолета заметил еще одну легковую машину, застрявшую в степи. Из нее были эвакуированы еще два человека", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при потере ориентира не покидать автомобиль, а набрать 112 и ждать помощи.

