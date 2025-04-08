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Происшествия

Смерть школьницы на глазах у матери: в Алматы арестован водитель грузовика

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Алматы поддержано ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении водителя грузовика Renault по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии, сообщает Zakon.kz.

В релизе за 7 апреля 2025 года напомнили, что водитель грузовика на пересечении улиц Новая – Бурундайская допустил наезд на семилетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенок скончался на месте.

"Специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении водителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет".Прокуратура Алматы

В надзорном органе автовладельцев призвали быть бдительными, проявлять взаимоуважение на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 11:22
Смерть 7-летней девочки на глазах у матери в Алматы: комментарий МВД

Смертельный наезд на школьницу произошел в Алматы 2 апреля 2025 года. Водитель грузовика насмерть сбил 7-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Навстречу дочери по противоположной стороне улицы шла ее мать.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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