Нарушения в работе инватакси выявили в одном из регионов Казахстана

В Жамбылской области прокуроры выяснили, что служба инватакси работала с нарушением графика, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "24kz", районный акимат заключил договор на перевозку людей с инвалидностью только в будни и рабочее время, а это нарушает права граждан с особыми потребностями. Нарушения устранили после вмешательства надзорного органа.

"Режим работы инватакси приведен в соответствие. Теперь оно доступно круглосуточно, в выходные, праздничные дни. Сотрудник отдела занятости и соцобеспечения акимата Жамбылского района был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", – рассказал старший прокурор прокуратуры Жамбылского района Арманжан Абдибеков.

8 апреля на трассе Западная Европа – Западный Китай в Жамбылской области полицейские остановили машину, в которой нашли наркотики.