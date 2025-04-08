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Происшествия

Нарушения в работе инватакси выявили в одном из регионов Казахстана

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, инвалидная коляска, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 03:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Жамбылской области прокуроры выяснили, что служба инватакси работала с нарушением графика, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "24kz", районный акимат заключил договор на перевозку людей с инвалидностью только в будни и рабочее время, а это нарушает права граждан с особыми потребностями. Нарушения устранили после вмешательства надзорного органа.

"Режим работы инватакси приведен в соответствие. Теперь оно доступно круглосуточно, в выходные, праздничные дни. Сотрудник отдела занятости и соцобеспечения акимата Жамбылского района был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора", – рассказал старший прокурор прокуратуры Жамбылского района Арманжан Абдибеков.

8 апреля на трассе Западная Европа – Западный Китай в Жамбылской области полицейские остановили машину, в которой нашли наркотики.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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